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21 июня 11:02
автор: Шарафудинов Виктор

Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 15,9 очков в матчах Еврокубка.

Греческий портал SDNA сообщает, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 25-летнего атакующего защитника Аарона Харрисона из стамбульского «Галатасарая».

По сведениям источника, с ЦСКА в заочной борьбе за американца конкурируют несколько греческих клубов.

В минувшем сезоне Харрисон набирал в среднем 15,9 очков, делал 2,9 подбора и отдавал 2,8 результативных передач в матчах Еврокубка. «Галатасарай» пробился во второй групповой этап, однако не смог выйти в четвертьфинал.

Харрисон играет за стамбульский клуб с 2018 года, а ранее он провел в НБА два сезона в «Шарлотт» и один в «Далласе», в сумме сыграв 35 матчей в регулярных чемпионатах.

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Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА
В минувшем сезоне американец набирал в среднем 15,9 очков в матчах Еврокубка.
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