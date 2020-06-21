Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА

Греческий портал SDNA сообщает, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 25-летнего атакующего защитника Аарона Харрисона из стамбульского «Галатасарая».

По сведениям источника, с ЦСКА в заочной борьбе за американца конкурируют несколько греческих клубов.

В минувшем сезоне Харрисон набирал в среднем 15,9 очков, делал 2,9 подбора и отдавал 2,8 результативных передач в матчах Еврокубка. «Галатасарай» пробился во второй групповой этап, однако не смог выйти в четвертьфинал.

Харрисон играет за стамбульский клуб с 2018 года, а ранее он провел в НБА два сезона в «Шарлотт» и один в «Далласе», в сумме сыграв 35 матчей в регулярных чемпионатах.