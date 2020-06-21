ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июня 15:16
автор: Шарафудинов Виктор

Агент Мозгова: Если бы Тимофей хотел завершить карьеру, не делал бы операцию на колене

В минувшем сезоне центровой сборной России не сыграл за «Химки» ни одного матча.

Тимофей Мозгов продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в 2018 года. Агент 33-летнего баскетболиста Максим Шарифьянов заявил, что его клиент не собирается завершать спортивную карьеру.

«Вопроса завершения карьеры на повестке нет, – рассказал Шарифьянов в интервью ТАСС. – Если бы хотел закончить, то не делал бы операцию на колене. Пока рано говорить о сроках восстановления. Все прошло успешно, но швы еще даже не сняли, поэтому реабилитация еще не началась».

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Мозгов в прошлом году подписал контракт с «Химками» после расставания с «Орландо Мэджик», командой, за которую россиянин не сыграл ни одной встречи.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ростов» отправился на матч в СочиMitsubishi GTO «4000GT»Равный среди лучших. 17 июня – день рождения Алана Дзагоева"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Известная спортсменка предпочла выступать без трусовРумынка, о которой мечтает весь мир
Агент Мозгова: Если бы Тимофей хотел завершить карьеру, не делал бы операцию на колене
В минувшем сезоне центровой сборной России не сыграл за «Химки» ни одного матча.
21.06.2020 15:16
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА
В минувшем сезоне американец набирал в среднем 15,9 очков в матчах Еврокубка.
21.06.2020 11:02
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Сергей Иванов: «Норникель» может сократить финансирование ЦСКА
Сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершен досрочно из-за пандемии.
16.06.2020 18:30
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Баскетболист сборной Аргентины Вильдоса может перейти в ЦСКА
Ранее игроком армейцев стал сербский центровой Никола Милутинов.
16.06.2020 13:17
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
Сергей Кущенко: Все 13 клубов Единой лиги ВТБ подали заявки на участие в чемпионате на сезон-2020/21
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что все команды подали заявки на участие в следующем розыгрыше турнира.
15.06.2020 19:14
Баскетбол
автор: Ефимов Андрей
Сергей Кущенко: Есть идея начать сезон Единой лиги ВТБ во второй половине сентября
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что лига будет обсуждать с командами более ранний старт сезона.
15.06.2020 17:37
Баскетбол
автор: Ефимов Андрей
Экс-форвард «Чикаго» Шенгелия близок к переходу в ЦСКА
В НБА он также выступал за «Бруклин Нетс».
15.06.2020 13:42
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
Куртинайтис – о положении Мозгова: Это сложная ситуация
Ранее баскетболист перенес операцию из-за травмы колена.
15.06.2020 13:10
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
Агент Мозгова рассказал, когда баскетболист может вернуться в строй
Он перенес операцию из-за травмы колена.
15.06.2020 12:48
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
Гомельский – о трансферах ЦСКА: Если придет еще один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке?
Ранее игроком армейцев стал сербский центровой Никола Милутинов.
15.06.2020 09:43
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика