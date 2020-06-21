Агент Мозгова: Если бы Тимофей хотел завершить карьеру, не делал бы операцию на колене

Тимофей Мозгов продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в 2018 года. Агент 33-летнего баскетболиста Максим Шарифьянов заявил, что его клиент не собирается завершать спортивную карьеру.

«Вопроса завершения карьеры на повестке нет, – рассказал Шарифьянов в интервью ТАСС. – Если бы хотел закончить, то не делал бы операцию на колене. Пока рано говорить о сроках восстановления. Все прошло успешно, но швы еще даже не сняли, поэтому реабилитация еще не началась».

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Мозгов в прошлом году подписал контракт с «Химками» после расставания с «Орландо Мэджик», командой, за которую россиянин не сыграл ни одной встречи.