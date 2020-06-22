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22 июня 20:36
автор: Шарафудинов Виктор

Американский защитник Шеперд перешел из БК «Киев» в «Нижний Новгород»

26-летний уроженец Хьюстона в чемпионате Украины в среднем набирал 13,6 очка.

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о переходе первого новичка в нынешнее межсезонье.

Контракт с клубом заключил 26-летний нападающий Кейси Шепард, который в нынешнем сезоне выступал в украинской суперлиге за «БК Киев». В среднем американец в минувшем сезоне набирал 13,6 очка, а также делал по 3,2 подбора, 3,5 передачи и 1,7 перехвата.

«За Кейси я слежу с его первого сезона в Европе, когда он играл за черногорский «Улцинь», – заявил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. – Его основная позиция – это комбогард, но в предыдущей команде он впервые попробовал себя в роли разыгрывающего. Надо сказать, получилось у него неплохо. Я хочу, чтобы он воспользовался этим опытом и по-максимуму развил качества первого номера. Если Шеперд продолжит работать на том же уровне, что и в прошлом сезоне в «Киеве», то мы получим достойного наследника Брэндона Брауна».

А вот, что заявил сам Шепард:

«Многое о «Нижнем Новгороде» рассказал и мой бывший наставник Айнарс Багатскис, который работает в БК «Киев». Он с большой теплотой отзывается о городе, но главное, предупредил, что в Единой Лиге ВТБ просто невероятная конкуренция.

Мои цели на сезон? Стать лучшим защитником в лиге, привести свою команду к чемпионству и попробовать выучить русский язык».

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