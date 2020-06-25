Картер после 22 сезонов в НБА принял решение завершить карьеру

- Я официально завершаю профессиональную баскетбольную карьеру, - цитирует Картера пресс-служба НБА со ссылкой на подкаст The Ringer.

Отметим, что нынешний сезон стал 22-м для Картера в НБА, что является рекордом лиги. Он стал первым баскетболистом в истории, выходившим на площадку в четырех десятилетиях. Свой последний матч в НБА 43-летний форвард провел 11 марта против «Нью-Йорк Никс».

Добавим, что форвард был выбран клубом «Голден Стэйт» на драфте 1998 года под общим пятым номером. После первого сезона его признали лучшим новичком лиги. За свою карьеру Картер также выступал за «Торонто» «Нью-Джерси», «Орландо», «Финикс», «Даллас», «Мемфис» и «Сакраменто».