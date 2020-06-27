Джеймс хочет завершить карьеру в ЦСКА

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс заявил, что собирается играть за московский клуб до конца карьеры.

«Я закончу карьеру в ЦСКА», – написал Джеймс в своем твиттере.

1 июня 29-летний американец подписал с армейцами новый трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Джеймс сыграл в 28 матчах Евролиги, набирая в среднем 21,1 очка и делая 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата. Сезон в главном европейском клубном турнире и Единой лиге ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

До перехода в ЦСКА Майк выступал за «Олимпию Милан».