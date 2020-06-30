Римас Куртинайтис: Швед – игрок мирового класса, рад что он остался в «Химках»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис дал комментарий клубной пресс-службе после новости о продлении контракта с Алексеем Шведом.

«Очень рад, что Алексей продолжит выступать в нашей команде. Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим «лепить» боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне», – сказал специалист.

Еще три года Шведа. «Химки» продлили контракт со своим лидером