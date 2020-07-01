Воронцевич покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе российского форварда Андрея Воронцевича.

«Долгий и славный путь Андрея Воронцевича в ЦСКА подошел к концу. В это сложно поверить, но с момента перехода тогда еще юного и многообещающего форварда из новосибирского «Локомотива» прошло 14 лет. За это время Андрей не только возмужал, но стал одним из самых узнаваемых российских баскетболистов, обладателем множества рекордов, командных и индивидуальных титулов. Когда-то казалось, что достижение Сергея Панова, ставшего чемпионом страны 12 раз, останется вечным. Но Воронцевич – следом за Виктором Хряпой – превзошел его в прошлом сезоне. Казалось, что никто не дотянется до Андрея Лопатова, отыгравшего в рядах красно-синих 14 лет, – и вот!

Трехкратный чемпион Евролиги, MVP финала Единой лиги ВТБ (2015), лучший российский игрок Лиги ВТБ (2015), трехкратный участник и MVP первого из матчей звезд Лиги ВТБ, один из лидеров национальной сборной, бронзовый призер чемпионата Европы-2011 – всего этого Воронцевич достиг в армейских цветах.

696 матчей за ЦСКА – первое место с большим отрывом! 274 матча в Евролиге – 12-й результат в истории всего турнира, из носивших форму нашей команды больше сыграли только Кайл Хайнс и Никос Зисис, сменившие немало клубов. 4169 очков за ЦСКА – больше только у «стрелков» Джей Ар Холдена и Нандо Де Коло. 2416 подборов – больше только у «специалиста» Виктора Хряпы», – говорится в сообщении ЦСКА.