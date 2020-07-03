«Нижний Новгород» станет единственным представителем России в Лиге чемпионов

Официальный сайт Лиги чемпионов ФИБА опубликовал утвержденный состав участников розыгрыша турнира в сезоне-2020/21.

Россию в Лиге чемпионов представит только «Нижний Новгород». Заявка пермской «Пармы» была отклонена.

На данный момент известны 28 клубов, которые сыграют в регулярном чемпионате.

Оставшиеся четыре места будут разыграны в квалификационном турнире с участием 16 команд. Среди них белорусский «Цмоки-Минск», выступающий в Единой лиге ВТБ.

На основном этапе команды будут разделены на четыре группы по восемь команд. Жеребьевка состоится 15 июля, а регулярный чемпионат начнется 13 октября.