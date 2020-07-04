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04 июля 15:58
автор: Виктор Шарафудинов

Прифтис продолжит тренировать УНИКС

Греческий тренер работает в Казани с 2017 года.

Димитрис Прифтис заключили новый контракт, рассчитанный по системе 1+1.

«Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам», – сказано в сообщении пресс-службы УНИКСа.

Прифтис работает в Казани с 2017 года. Лучший результат УНИКСа с тех пор – бронзовые медали Единой лиги ВТБ сезона-2018/19.

источник: БК УНИКС
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