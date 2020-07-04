Прифтис продолжит тренировать УНИКС

Димитрис Прифтис заключили новый контракт, рассчитанный по системе 1+1.

«Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам», – сказано в сообщении пресс-службы УНИКСа.

БК УНИКС и Димитрис Прифтис подписали новый контракт, рассчитанный по системе 1+1✅

Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам. pic.twitter.com/wVahGhz0dO — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 4, 2020

Прифтис работает в Казани с 2017 года. Лучший результат УНИКСа с тех пор – бронзовые медали Единой лиги ВТБ сезона-2018/19.