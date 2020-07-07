Чемпион Европы 2007 года Понкрашов покинул «Зенит»

БК «Зенит» на своем официальном сайте объявил о расставании с чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России Антоном Понкрашовым.

Контракт 34-летнего разыгрывающего защитника не был продлен.

«Мы благодарим Антона за игру и за участие в проекте Евролиги One Team, – сказано в сообщении пресс-службы клуба. – Желаем удачи в дальнейшей карьере и всегда ждем в гости!»

В Единой лиге ВТБ Понкрашов сыграл за «Зенит» 17 матчей, набирал по 5,8 очка, делал 1,4 подбора и отдавал 2,3 передачи. В Евролиге его показатели были следующими: 22 матча, в среднем 2,5 очка, 1,4 подбора и 1 передача.

До прошлогоднего перехода в «Зенит» российский баскетболист провел пять лет в казанском УНИКСе.