Пау Газоль ведет переговоры с «Барселоной» о двухлетнем контракте.

Eurohoops сообщает, что 40-летний центровой и клуб из Каталонии очень близки к соглашению.

Свою профессиональную карьеру Пау начал в 1999 году как раз в «Барселоне», клубе своего родного города. Америку он отправился покорять в 2001 году, и с тех пор успел поиграть за пять клубов НБА: «Мемфис», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки». Вместе с «Лейкерс» Газоль дважды становился чемпионом НБА.

Испанец пропустил весь минувший сезон.

Летом прошлого года Газоль заключил контракт с «Портлендом», однако из-за травмы не сыграл за «Трэйл Блэйзерс» ни одного матча. Соглашение было разорвано 20 ноября.