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08 июля 08:55
автор: Виктор Шарафудинов

Пау Газоль ведет переговоры с «Барселоной» о двухлетнем контракте

Испанец не собирается заканчивать карьеру после Олимпиады в Токио.

Пау Газоль ведет переговоры с «Барселоной» о двухлетнем контракте.

Eurohoops сообщает, что 40-летний центровой и клуб из Каталонии очень близки к соглашению.

Свою профессиональную карьеру Пау начал в 1999 году как раз в «Барселоне», клубе своего родного города. Америку он отправился покорять в 2001 году, и с тех пор успел поиграть за пять клубов НБА: «Мемфис», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки». Вместе с «Лейкерс» Газоль дважды становился чемпионом НБА.

Испанец пропустил весь минувший сезон.

Летом прошлого года Газоль заключил контракт с «Портлендом», однако из-за травмы не сыграл за «Трэйл Блэйзерс» ни одного матча. Соглашение было разорвано 20 ноября.

источник: Eurohoops.net
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