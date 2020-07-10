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10 июля 16:51
автор: Виктор Шарафудинов

УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали своих соперников по Еврокубку

В Барселоне состоялась жеребьевка турнира.

Казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань» узнали своих соперников по регулярному чемпионату Еврокубка.

Жеребьевка состоялась сегодня в испанской Барселоне.

УНИКС попал в группу A. Его соперниками будут «Ховентут» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Рейер Венеция» (Италия), «Бахчешехир Колежи» (Турция) и «Бург» (Франция).

«Локомотив-Кубань» выступит в группе C, где также сыграют «Андорра», выступающая в чемпионате Испании, «Литкабелис» (Литва), «Виртус» (Италия), «Монако» (Фрацния) и «Антверп Джайантс (Бельгия).

А вот как выглядят две другие группы:

Группа B. «Малага» (Испания), «Будучност» (Черногория), «Маккаби» (Ришон-ле-Цион, Израиль), «Брешиа» (Италия), «Ратиофарм» (Германия), «Булонь» (Франция).

Группа D. «Промитеас» (Грация), «Гран-Канария» (Испания), «Тренто» (Италия), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бурсаспор» (Турция), «Нантер» (Франция).

По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд. 10 туров регулярного чемпионата пройдут с 30 сентября по 12 декабря.

Матчи топ-16 (второго группового этапа) будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы – со 2 по 10 марта, полуфиналы – с 16 по 24 марта, а финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

30 сентября УНИКС в первом туре сыграет на выезде с итальянской командой «Рейер Венеция», а «Локомотив-Кубань» примет бельгийских «Антверп Джайантс».

источник: Еврокубок
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УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали своих соперников по Еврокубку
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