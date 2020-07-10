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10 июля 22:09
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» утверждает, что не ведет переговоры с Пау Газолем

40-летний центровой в нынешнем сезоне не сыграл из-за травмы ни одного матча.

Член совета директоров «Барселоны» Жоан Бладе Марсаль опроверг информацию о переговорах каталонского клуба с бывшим центровым «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газолем.

Портал Eurohoops сообщал, что баскетболист близок к возвращению в «Барселону», где начинал свою профессиональную карьеру, и стороны далеко продвинулись в переговорах о контракте.

«Не вели и не планируем вести переговоры с Пау Газолем», – заявил Марсель в интервью Esports Catalunya Radio.

Газоль в прошлом дважды выигрывал чемпионат НБА в составе «Лейкерс» (в 2009 и 2010 годах), а в 2006-м помог испанской сборной стать чемпионом мира.

Летом прошлого года Пау заключил контракт с «Портлендом», однако из-за травмы не сыграл за «Трэйл Блэйзерс» ни одного матча. Соглашение было разорвано 20 ноября, и с тех пор знаменитый баскетболист остается безработным.

источник: Esports Catalunya Radio
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«Барселона» утверждает, что не ведет переговоры с Пау Газолем
40-летний центровой в нынешнем сезоне не сыграл из-за травмы ни одного матча.
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