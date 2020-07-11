Источник: Бывший президент «Панатинаикоса» станет спортивным директором «Зенита»

Экс-президент афинского «Панатинаикоса» Манос Пападопулос в ближайшее время станет новым спортивным директором петербургского «Зенита».

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на два анонимных источника, знакомых с ходом переговоров.

«Клуб второй год подряд будет участвовать в Евролиге, и опыт специалиста может помочь «Зениту» выступить гораздо успешнее, чем в прошлом сезоне. Манос поможет генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Хавьеру Паскуалю сформировать оптимальный состав под текущий бюджет клуба. Также он будет активно взаимодействовать с Евролигой на предмет потенциального получения лицензии А — постоянного участника турнира», – заявил некто из окружения Пападопулоса.

«Накопленный опыт Пападопулоса в работе с баскетболистами различных стран может помочь «Зениту» в еще большем развитии собственной академии», – отметил источник в клубе.

Нынешний тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль работал в «Панатинаикосе» с 2016 по 2018 годы, дважды выиграв чемпионат Греции.