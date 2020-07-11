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11 июля 13:49
автор: Виктор Шарафудинов

Торнике Шенгелия: Я был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Я переживу это испытание

Новичок московского ЦСКА дал ответ после бурной волны возмущения из Грузии.

Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия обратился к своим соотечественникам.

Ранее капитан сборной Грузии был подвергнут критике на родине за переход в российский ЦСКА из испанской «Баскониии». Шенгелию осудили не только обычные граждане, но даже президент страны Саломе Зурабишвили.

Вот, что написал Шенгелия в ответ на своей странице в Facebook:

«Здравствуйте! В первую очередь я хочу поблагодарить всех людей, которые поддержали меня. Я очень надеюсь, что смогу отблагодарить вас лично!

Прежде всего я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я не делаю это заявление, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Трудно что-то объяснить человеку, когда он не хочет ничего слышать и даже не думает изменить свое фиксированное мнение.

Я не могу объяснить этому человеку, что чувствовал, когда мне было 10-11 лет и я стоял с закрытыми глазами на трибунах во время исполнения гимна Грузии, представляя себя среди игроков на площадке.

Я не могу объяснить этому человеку, что значит для меня просмотр игры сборной Грузии по телевизору. Не могу объяснить, какое это ужасное чувство, когда вы находитесь на пике своей карьеры, но не можете помочь команде и стране, потому что так было решено третьей и четвертой сторонами.

Я не могу объяснить, сколько радости и счастья испытал всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и получил возможность праздновать с грузинским флагом!

Я не могу объяснить, что переход в одну из лучших команд Европы даст мне больше шансов побеждать, а значит, чаще прославлять наш флаг.

Я не могу объяснить, какое счастье переживаю, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и дает мне возможность снова и снова выступать за сборную, чтобы привести нашу страну к победам.

И вы не можете объяснить мне, насколько это больно, когда наша страна теряет героев, потому что мне не нужно это объяснять. Я это хорошо знаю и понимаю, что вы это хорошо знаете.

Повторяю. Я, Торнике Шенгелия, был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Никакие комментарии или заявления, сделанные кем-либо, не могут изменить это!

Я переживу это испытание самым спокойным образом, потому что Бог стоит на моей стороне. Я отвечаю только перед ним, а он действительно знает, кто я».

В минувшем сезоне 28-летний Шенглия помог «Басконии» выиграть чемпионат Испании, а также принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата Евролиги в среднем набирая 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

Ранее тяжелый форвард выступал в НБА за «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс», а в 2014-м году стал игроком «Басконии».

9 июля Торнике подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

источник: Facebook
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Торнике Шенгелия: Я был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Я переживу это испытание
Новичок московского ЦСКА дал ответ после бурной волны возмущения из Грузии.
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