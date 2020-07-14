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14 июля 08:54
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА придется сократить бюджет как минимум на четверть

В минувшем сезоне турниры Единой лиги ВТБ и Евролиги пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предстоящем сокращении бюджета московского баскетбольного клуба.

«Менеджмент приложил серьезные усилия, чтобы сохранить состав боеспособным в условиях кризиса, – сообщил Ватутин в интервью «Известия». – Да, у нас появились два звездных новичка, но также команду по разным причинам покинули такие недешевые игроки, как Хайнс, Воронцевич, Куфос, Бэйкер. Общая зарплатная ведомость не увеличилась. Это было очень важным фактором, потому что клубный бюджет, безусловно, будет сокращен. Как вы знаете, от большинства маркетинговых программ отказался «Аэрофлот». Наш владелец «Норникель» оказался в непростой ситуации, финансирование клуба будет уменьшено. Конечно же, мы понимаем объективные трудности и невероятно ценим все то, что делал и делает «Норникель» для нашего клуба. С учетом падения курса рубля и предполагаемых ограничений на продажи билетов мы прогнозируем, что общее сокращение бюджета составит около 25–30%.

Потому работаем над двумя моментами – оптимизацией расходов и поиском новых спонсоров. Кризисное время заставляет не только преодолевать трудности, но и многому учиться, быстрее внедрять новейшие разработки, уделять больше внимания цифровизации большинства процессов. Один пример: хотим вообще отказаться от продажи билетов на бланках в фирменном магазине. Сейчас у каждого есть возможность распечатать электронный билет или показать его на смартфоне, и наша система полностью готова к считыванию кодов с экранов. А это и удобство, и экономия».

источник: «Известия»
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ЦСКА придется сократить бюджет как минимум на четверть
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