Защитник сборной России Воронов перешел из «Зенита» в «Химки»

Баскетбольный клуб «Химки» объявил о переходе 34-летнего защитника Евгения Воронова.

Контракт с бывшим игроком «Зенита» заключен на один сезон с возможностью продления.

Евгений провел в команде из Санкт-Петербурга три предыдущих сезона. В чемпионате-2019/20 Единой Лиге ВТБ Воронов провел 14 матчей и в среднем набирал 6,9 очка, делал 2,1 передачи, 1 перехват и 0,9 подбора, проводя на площадке более 21 минуты. В Евролиге защитник сыграл 18 матчей, добившись средних показателей: 5,9 очка, 1,1 подбора, 1 передача и 0,5 перехвата.

«Формируя команду, нужно соблюдать баланс, – отметил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. – Нельзя собрать состав только из снайперов, кто приносит по 20 очков за игру, нужны и баскетболисты другого плана, кто выполнял бы «черновую работу». По сравнению с прошлым сезоном нам необходимо улучшить игру в защите. Женя Воронов как раз тот игрок, который может сдержать лидера соперника и отзащищаться один на один. Уверен, его мастерство и опыт помогут команде».