Экс-форвард «Автодора» и сборной Украины Ботичев ушел из жизни в 46 лет

«Автодор» на своем официальном сайте сообщил о скоропостижной смерти бывшего украинского баскетболиста Андрея Ботичева, который играл за саратовский клуб с 1999 по 2002 годы.

«Баскетбольный клуб «Автодор» скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», – сказано в сообщении.

Сообщается, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной на территории собственного дома в Донецке.

Помимо «Автодора», форвард национальной сборной Украины Ботичев выступал на позиции тяжелого форварда за БК «Донецк», донецкий «Шахтер» и мариупольский «Азовмаш», с которым четырежды становился чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы ФИБА, а также дошел до финала Еврокубка ФИБА.

После завершения карьеры игрока Ботичев работал в качестве судьи и тренера.