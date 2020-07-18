ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 июля 20:40
автор: Виктор Шарафудинов

Экс-форвард «Автодора» и сборной Украины Ботичев ушел из жизни в 46 лет

Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

«Автодор» на своем официальном сайте сообщил о скоропостижной смерти бывшего украинского баскетболиста Андрея Ботичева, который играл за саратовский клуб с 1999 по 2002 годы.

«Баскетбольный клуб «Автодор» скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», – сказано в сообщении.

Сообщается, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной на территории собственного дома в Донецке.

Помимо «Автодора», форвард национальной сборной Украины Ботичев выступал на позиции тяжелого форварда за БК «Донецк», донецкий «Шахтер» и мариупольский «Азовмаш», с которым четырежды становился чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы ФИБА, а также дошел до финала Еврокубка ФИБА.

После завершения карьеры игрока Ботичев работал в качестве судьи и тренера.

источник: БК «Автодор»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Месси прокомментировал чемпионство «Реала» и перспективы «Барселоны»Не успели еще привыкнуть к 5G, а Samsung готовится к сетям 6GМаслов об автоголе в Сочи: такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока«Пошла в стриптиз»: Тарасова — о погибшей фигуристкеПогибшая в Москве фигуристка оставила предсмертную запискуСМИ: Мать погибшей фигуристки увезли в психиатрическую больницу
Экс-форвард «Автодора» и сборной Украины Ботичев ушел из жизни в 46 лет
Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
18.07.2020 20:40
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Фридзон подписал однолетний контракт с «Зенитом»
Российский защитник Виталий Фридзон подписал соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.
18.07.2020 15:28
Баскетбол
Президент Сербии пошел учиться на детского тренера по баскетболу
Президент Сербии Александр Вучич решил получить дополнительное образование.
18.07.2020 12:24
Баскетбол
Защитник сборной России Воронов перешел из «Зенита» в «Химки»
Контракт заключен по схеме «1+1».
17.07.2020 20:46
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Определились соперники «Нижнего Новгорода» по групповому этапу Лиги чемпионов
Турнир стартует 13 октября.
15.07.2020 14:05
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Барон стал игроком «Зенита»
Контракт подписан на два года.
15.07.2020 12:34
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
В Единой лиге ВТБ переизбрали руководителей и назначили дату начала нового сезона
Регулярный чемпионат с участием 13 клубов начнется 20 сентября.
14.07.2020 14:44
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА придется сократить бюджет как минимум на четверть
В минувшем сезоне турниры Единой лиги ВТБ и Евролиги пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.
14.07.2020 08:54
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Нападающий Пойтресс стал игроком «Зенита»
Контракт заключен на один год.
13.07.2020 12:27
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Ватутин: В ближайших планах ЦСКА - продлить контракт с Итудисом
Действующее соглашение специалиста рассчитано еще на один год.
13.07.2020 08:47
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика