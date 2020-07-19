ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 июля 09:32
автор: Юрий Нечаев

Официально: Сент-Рос покидает ЦСКА

Баскетболист присоединился к столичному клубу по ходу прошлого сезона.

Руководство ЦСКА приняло решение не продлевать контракт с кубинцем Ховардом Сент-Росом.

«Спасибо, Ховард! Наш клуб не стал продлевать сотрудничество с Ховардом Сант-Росом, воспользовавшись соответствующей опцией контракта», - говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Напомним, кубинец перешел в ЦСКА из греческого АЕК по ходу прошлого сезона. В 10 матчах Евролиги игрок набирал в среднем по 5,5 очка и совершал по 2,5 подбора.

источник: БК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Харитонов проведет боксерский поединок с американцем ДжонсономRazer представила первую компактную клавиатуру Huntsman MiniАлена Косторная завершит карьеру после следующей ОлимпиадыНайдена предсмертная записка погибшей фигуристкиПогибшая в Москве фигуристка оставила предсмертную записку«Пошла в стриптиз»: Тарасова — о погибшей фигуристке
Ватутин - о расставании с Сент-Росом: Это вынужденное бизнес-решение
Баскетболист присоединился к столичному клубу по ходу прошлого сезона.
19.07.2020 09:48
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Официально: Сент-Рос покидает ЦСКА
Баскетболист присоединился к столичному клубу по ходу прошлого сезона.
19.07.2020 09:32
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Экс-форвард «Автодора» и сборной Украины Ботичев ушел из жизни в 46 лет
Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
18.07.2020 20:40
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Фридзон подписал однолетний контракт с «Зенитом»
Российский защитник Виталий Фридзон подписал соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.
18.07.2020 15:28
Баскетбол
Президент Сербии пошел учиться на детского тренера по баскетболу
Президент Сербии Александр Вучич решил получить дополнительное образование.
18.07.2020 12:24
Баскетбол
Защитник сборной России Воронов перешел из «Зенита» в «Химки»
Контракт заключен по схеме «1+1».
17.07.2020 20:46
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Определились соперники «Нижнего Новгорода» по групповому этапу Лиги чемпионов
Турнир стартует 13 октября.
15.07.2020 14:05
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Барон стал игроком «Зенита»
Контракт подписан на два года.
15.07.2020 12:34
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
В Единой лиге ВТБ переизбрали руководителей и назначили дату начала нового сезона
Регулярный чемпионат с участием 13 клубов начнется 20 сентября.
14.07.2020 14:44
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА придется сократить бюджет как минимум на четверть
В минувшем сезоне турниры Единой лиги ВТБ и Евролиги пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.
14.07.2020 08:54
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика