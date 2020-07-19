Официально: Сент-Рос покидает ЦСКА

Руководство ЦСКА приняло решение не продлевать контракт с кубинцем Ховардом Сент-Росом.

«Спасибо, Ховард! Наш клуб не стал продлевать сотрудничество с Ховардом Сант-Росом, воспользовавшись соответствующей опцией контракта», - говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Спасибо, Ховард! 👏



Наш клуб не стал продлевать сотрудничество с Ховардом Сант-Росом, воспользовавшись соответствующей опцией контракта.#CSKAbasket pic.twitter.com/4kqu1RzTXR — CSKA Moscow (@cskabasket) July 19, 2020

Напомним, кубинец перешел в ЦСКА из греческого АЕК по ходу прошлого сезона. В 10 матчах Евролиги игрок набирал в среднем по 5,5 очка и совершал по 2,5 подбора.