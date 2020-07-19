Ватутин - о расставании с Сент-Росом: Это вынужденное бизнес-решение

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение не продлевать контракт с Ховардом Сент-Росом.

«Это еще одно вынужденное бизнес-решение. Мы пытались найти возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнер по команде. К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас не осталось пространства для маневра»,- цитирует президента пресс-служба ЦСКА.

Напомним, кубинец перешел в ЦСКА из греческого АЕКа по ходу прошлого сезона. В 10 матчах Евролиги игрок набирал в среднем по 5,5 очка и совершал по 2,5 подбора.

В Единой Лиге ВТБ он провел две игры, в которых приносил своей команде в среднем по 6,5 очка и выполнял по 3,5 подбора и по 2 передачи.