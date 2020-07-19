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19 июля 11:52
автор: Юрий Нечаев

Андрей Ватутин: ЦСКА завершил комплектование состава на следующий сезон

Сегодня красно-синие объявили о расставании с Ховардом Сент-Росом.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил о том, что комплектование команды на следующий сезон завершено.

«Вынужденное расставание с Сент-Росом подвело итог нашему комплектованию. С этого момента все, что будет появляться в виде инсайдов из ЦСКА про приходы и уходы, - вранье. Мы начнем сезон с шестью россиянами и восемью легионерами», - цитирует Ватутина ТАСС.

Напомним, помимо Сент-Роса в нынешнее межсезонье московский клуб покинули Андрей Воронцевич и Кайл Хайнс.

Состав команды пополнили двое новичков: грузинский форвард Торнике Шенгелия и центровой из Сербии Никола Милутинов.

Добавим, что Единая Лига ВТБ стартует 20 сентября, а в первом матче Евролиги ЦСКА сыграет в гостях против «Барселоны» 1 октября.

источник: ТАСС
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