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21 июля 19:33
автор: Виктор Шарафудинов

Американский форвард Мики вернулся из «Реала» в «Химки»

Экс-игрок «Бостона» и «Майами» ранее выступал за подмосковную команду в сезоне-2018/19.

Официальный сайт БК «Химки» сообщил о подписании однолетнего контракта с форвардом Джорданом Мики.

Американец ранее выступал за подмосковный клуб в сезоне-2018/19, а затем перешел в мадридский «Реал».

«Джордана мы хорошо знаем, он может закрыть две позиции – четвертого и пятого номеров, но я вижу его больше на позиции тяжелого форварда, – отметил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. – В этом амплуа он в позапрошлом году у нас и играл. Хотели еще тогда сохранить его в составе, но не сложилось, сейчас же я рад его возвращению. Уверен, он справится со своими задачами на «отлично», ему будет проще, он знает клуб, игроков и понимает мою философию. У Мики большой потенциал, он значительно усилит нашу команду».

В минувшем сезоне 26-летний Мики провел 26 матчей в Евролиге. Его средние показатели составили 9 очков, 4,2 подбора и 1 блок-шот за 16:35 минуты. Также на его счету 15 игр в чемпионате Испании, где Джордан набирал в среднем 6,8 очков, делал 4,1 подбора и делал 0,9 блок шота, проводя на площадке по 16:07.

источник: БК «Химки»
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Американский форвард Мики вернулся из «Реала» в «Химки»
Экс-игрок «Бостона» и «Майами» ранее выступал за подмосковную команду в сезоне-2018/19.
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