Уильямсон после возвращения в Орландо находится на карантине

Игрок «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон вернулся в кампус НБА в Орландо и находится на карантине.

Как сообщает пресс-служба команды, форвард ежедневно проходил тесты на коронавирус. Все они отрицательные.

Уильямсон покинул Орландо 16 июля по семейным причинам. Карантинный период, видимо, продлится четыре дня, потому что нападающий отсутствовал восемь дней.

Возобновление сезона НБА, прерванного из-за пандемии коронавируса, намечено на 30 июля.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.