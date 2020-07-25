Андрей Ватутин: Никаких переходов до начала сезона в ЦСКА не будет

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин подвел итоги межсезонья.

«Мы завершили трансферную кампанию, – рассказал Ватутин в интервью пресс-службе армейцев. – Хотелось бы завершать ее не новостями о расставании – я говорю о Воронцевиче и Сант-Росе. Так сложилась жизнь, это были вынужденные бизнес-решения, связанные с сокращением бюджета, общей экономической ситуацией в клубе, стране и во всем мире. Я понимаю досаду болельщиков, потому что принято завершать селекционную кампанию подписанием, а у нас в этом году получилось иначе. Мы сказали «до свидания» двум важным игрокам, которые при иной ситуации с бюджетом наверняка остались бы в команде. В количественном отношении мы потеряли, в качестве игроков, которые остались, надеемся, что выиграли.

Никаких уходов и переходов в ближайшее время – до начала сезона – в ЦСКА не будет. Теперь 10 августа мы планируем собраться в Москве и начать предсезонную подготовку.

Самое главное пожелание от меня перед сезоном, чтобы травмы, по крайней мере, серьезные травмы обошли нас стороной. Матчей много, игроков стало меньше. То, чем ЦСКА многие годы отличался, большой скамейкой, большими возможностями для широкой ротации, в новом сезоне этого не будет. Поэтому здоровья всем нашим основным игрокам и я очень надеюсь на прогресс и на уверенность в своих силах молодых ребят, которых мы хотим намного больше, чем раньше, использовать в новом сезоне. Для этого нужен очень хороший коллектив. Надеемся, что атмосфера единства и товарищества, которой ЦСКА отличался в последние годы, сохранится».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября, а старт сезона в Евролиге намечен на 1 октября.