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26 июля 13:04
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Кириленко: У нынешнего поколения сборной России остался последний шанс попасть на Олимпиаду

Президент Российской федерации баскетбола оценил уровень национальных команд стран.

Андрей Кириленко считает, что у нынешнего поколения мужской сборной России остался последний шанс пробиться на Олимпийские игры.

«Какова реальная сила сборных России? Начну с женской. На мой взгляд, у нас есть перспективная команда, – отметил Кириленко в интервью для «Вечерней Москвы». – За последние четыре года в коллективе произошла смена поколений. В команду пришли девчонки, которые в 2015 году выиграли чемпионат мира среди девушек, обыграв американок в финале. Сегодня этим девушкам 22–23 года, они все равно еще молодые… На мой взгляд, это команда уже готова побеждать.

В мужской сборной России иная ситуация. Это возрастная команда. Опыта у лидеров не занимать, например, Тимофей Мозгов и Швед выступали в НБА. Никита Курбанов, Михаил Кулагин, Андрей Воронцевич имеют опыт матчей в Евролиге… Если обходится без травм и мы собираем полный состав игроков, то входим в Европе в четверку лучших сборных. Если нет, то дело обстоит хуже. Летом следующего года у этого поколения игроков буден последний шанс попасть на Олимпиаду.

Тяжело ли смотреть российский баскетбол после НБА? Если мы говорим о баскетболе НБА как о шоу, то вообще любой другой баскетбол можно не смотреть. Потому что с точки зрения маркетинга НБА находится впереди планеты всей. Совсем другая история – наш российский или европейский баскетбол, но они тоже имеют свою изюминку, свою аутентичность.

Мне интереснее смотреть наш российский чемпионат. Потому что там играют ребята, которые росли в тех же спортивных школах, что и я. А в Евролиге мне интереснее матч российских клубов, например ЦСКА с «Жальгирисом», когда-то игравшем в чемпионате СССР, чем поединок «Барселона» – «Реал».

Перенесенная из-за коронавируса Олимпиада в Токио пройдет в следующем году с 23 июля по 8 августа.

Отборочный турнир у мужских баскетбольных сборных пройдет с 22 июня по 4 июля 2021-го.

источник: «Вечерняя Москва»
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Андрей Кириленко: У нынешнего поколения сборной России остался последний шанс попасть на Олимпиаду
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