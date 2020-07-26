НБА может наказать игрока «Клипперс» Уильямса за посещение стриптиз-клуба

Телеканал ESPN сообщает, что НБА начала расследования обстоятельств посещения стриптиз-клуба защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямсом.

Баскетболиста могут оштрафовать. Уильямс покинул кампус в Орландо, где команды НБА готовятся к возобновлению сезона, и уехал в Атланту, заявив, что ему нужно посетить похороны отца своего друга. После этого с социальных сетях были опубликованы фотографии Лу, сделанные в стриптиз-клубе.

Уильямс заявил, что посещал увеселительное заведение ненадолго, и там в это время никто на сцене не выступал.

В соответствии с медицинским протоколом НБА, игрок может покинуть кампус в Орландо только по уважительной причине, а затем должен ежедневно сдавать тесты на коронавирус и пройти как минимум 4-дневный карантин.

Рестарт сезона в НБА намечен на 30 июля. 22 команды будут проводить матчи в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.