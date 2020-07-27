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27 июля 13:25
автор: Юрий Нечаев

Кайл Хайнс: В ЦСКА все нацелено на достижение успеха

Американец провел за московский клуб 414 матчей.

Бывший капитан ЦСКА Кайл Хайнс рассказал, за счет чего «армейцам» удается каждый год бороться за самые высокие места.

«Это место, где тебе позволяют добиваться успеха. Весь клуб нацелен на достижение успеха.

Они сражаются за титулы, за победы в чемпионатах. Все понимают, что команда создана ради того, чтобы побеждать, и в каждом сезоне весь фокус на этом», — рассказал баскетболист в интервью YouTube-каналу S Sport.

Напомним, Хайнс перешел в ЦСКА из «Олимпиакоса» в 2013 году. В составе московского клуба он дважды выигрывал Евролигу (в 2016 и 2019 году), а также шесть раз Единую Лигу ВТБ.

В нынешнее межсезонье Хайнс перешел в «Милан».

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Кайл Хайнс: В ЦСКА все нацелено на достижение успеха
Американец провел за московский клуб 414 матчей.
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