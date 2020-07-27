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27 июля 18:10
автор: Виктор Шарафудинов

УНИКС объявил о переходе бывшего игрока «Кливленда» Холланда

Контракт с американцем заключен на один сезон.

БК УНИКС на своем официальном сайте сообщил о переходе 31-летнего атакующего защитника Джона Холланда, который в прошлом играл в НБА за «Кливленд» и «Бостон».

Соглашение рассчитано на один сезон.

С декабря прошлого года по конец сезона-2019/20 Холланд выступал за иерусалимский «Хапоэль», в среднем набирая по 11,3 очка в матчах чемпионата Израиля и Лиги чемпионов ФИБА.

С сентября 2017-го по ноябрь 2018 года Холланд сыграл 25 матчей за «Кливленд» в регулярных чемпионатах НБА, а в 2016-м провел в плей-офф одну встречу в составе «Бостона».

источник: БК УНИКС
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УНИКС объявил о переходе бывшего игрока «Кливленда» Холланда
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