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08 августа 07:58
автор: Артур Гичунцев,

Итудис сдал положительный тест на коронавирус

Он работает в российском клубе с 2014 года.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавиурсом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны.

Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже.

Желаем Димитрису скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а его семье – крепкого здоровья!» – говорится в сообщении ЦСКА.

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Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)

источник: БК ЦСКА
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