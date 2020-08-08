Итудис сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавиурсом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны.

Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже.

Желаем Димитрису скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а его семье – крепкого здоровья!» – говорится в сообщении ЦСКА.