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17 августа 20:13
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший президент «Панатинаикоса» Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита»

Афинский клуб шесть раз выигрывал Евролигу.

Официальный сайт баскетбольного клуба «Зенит» объявил о назначении бывшего президента греческого «Панатинаикоса» Маноса Пападопулоса новым спортивным директором.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы петербургской команды:

«Манос начал работу в греческом «Панатинаикосе» как куратор юношеских команд, а уже в 1991 году стал спортивным директором. Связке Маноса с сербским тренером Желько Обрадовичем удалось сформировать самую успешную команду в истории европейского баскетбола: «Панатинаикос» выиграл пять чемпионских титулов Евролиги (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) и доминировал в чемпионате Греции. Еще один титул Евролиги «Пао» взял в 1996 году. Всего при Пападопулосе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов.

В 2015 году Манос Пападопулос стал президентом клуба. За время работы на этом посту команда 4 раза из 5-ти выиграла национальный чемпионат».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный назвал появление в клубе 56-летнего грека «большой удачей»:

«Последние два сезона мы были фактически без спортивного директора и находились в поиске подходящей кандидатуры. Для того, чтобы двигаться дальше, нам обязательно нужен был специалист с хорошим опытом работы в Евролиге и знаниями построения системы работы большого клуба. Я считаю, что в данном контексте приход Маноса Пападопулоса – большая удача. Кроме того, нам удалось познакомиться и не раз общаться в течение прошедшего сезона в качестве соперников, в том числе в период после приостановления соревнований. Уверен, что Маносу не потребуется много времени на адаптацию в «Зените».

Новый сезон в Единой лиге ВТБ начнется 20 сентября.

источник: БК «Зенит»
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Бывший президент «Панатинаикоса» Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита»
Афинский клуб шесть раз выигрывал Евролигу.
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