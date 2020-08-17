Бывший президент «Панатинаикоса» Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита»

Официальный сайт баскетбольного клуба «Зенит» объявил о назначении бывшего президента греческого «Панатинаикоса» Маноса Пападопулоса новым спортивным директором.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы петербургской команды:

«Манос начал работу в греческом «Панатинаикосе» как куратор юношеских команд, а уже в 1991 году стал спортивным директором. Связке Маноса с сербским тренером Желько Обрадовичем удалось сформировать самую успешную команду в истории европейского баскетбола: «Панатинаикос» выиграл пять чемпионских титулов Евролиги (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) и доминировал в чемпионате Греции. Еще один титул Евролиги «Пао» взял в 1996 году. Всего при Пападопулосе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов.

В 2015 году Манос Пападопулос стал президентом клуба. За время работы на этом посту команда 4 раза из 5-ти выиграла национальный чемпионат».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный назвал появление в клубе 56-летнего грека «большой удачей»: