Михаил Кулагин перешел в «Енисей»

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин стал игроком «Енисея».

⚡Михаил Кулагин – новичок мужской команды БК «Енисей»⚡

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Mikhail Kulagin joins BC Enisey!

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📊В прошлом игровом сезоне Кулагин выступал одновременно за вторую и основную команды московского ЦСКА. В Единой Лиге ВТБ баскетболист вышел на паркет в 9 … https://t.co/SpMcwU5Fum pic.twitter.com/z4GO2krq1C — БК Енисей (@BC_Enisey) August 19, 2020

В прошлом сезоне 26-летний баскетболист в Единой Лиге ВТБ провел девять матчей, набирая в среднем по 2,6 очка, 1,6 передачи и 0,6 подбора.