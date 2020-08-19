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19 августа 14:12
автор: Юрий Нечаев

Михаил Кулагин перешел в «Енисей»

Контракт рассчитан на один сезон.

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин стал игроком «Енисея».

В прошлом сезоне 26-летний баскетболист в Единой Лиге ВТБ провел девять матчей, набирая в среднем по 2,6 очка, 1,6 передачи и 0,6 подбора.

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Михаил Кулагин перешел в «Енисей»
Контракт рассчитан на один сезон.
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