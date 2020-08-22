Димитрис Итудис: Не стоит ждать, когда коронавирус постучит в дверь, чтобы начать соблюдать правила

- Правительство и врачи ведут большую битву. Подчеркну, что есть люди, которые не верят в существование коронавируса или не заботятся о нем. Я разговаривал с людьми, которые не верят или не осознают серьезность и опасность. Теперь, когда это случилось со мной, теперь, когда вирус приблизился к ним, они поняли, что это очень опасная ситуация. Я обращаюсь ко всем, но особенно к ним, и говорю, что нет необходимости ждать, когда коронавирус постучит в вашу дверь, чтобы поверить и начать соблюдать правила. Вирус существует, он здесь, он рядом с вами, он опасен, и вы должны защитить себя и окружающих

Я был очень осторожен. В целом я очень дисциплинированный человек. Однако у всех есть ежедневные проблемы. Это случилось со мной, и мне пришлось столкнуться с этим. Впервые беспокоился о том, чтобы никого не поразил вирус, хотя вы в основном не можете знать, как, когда и кто может передать его вам, - передает слова Итудиса Eurohoops.

Напомним, что 13 августа тест Итудиса на коронавирус дал положительный результат, и он проходил лечение в течение последующих двух недель, пока не заявил о своем выздоровлении 20 августа.