ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 августа 16:56

Димитрис Итудис: Не стоит ждать, когда коронавирус постучит в дверь, чтобы начать соблюдать правила

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выздоровления рассказал о своей борьбе с коронавирусом.

- Правительство и врачи ведут большую битву. Подчеркну, что есть люди, которые не верят в существование коронавируса или не заботятся о нем. Я разговаривал с людьми, которые не верят или не осознают серьезность и опасность. Теперь, когда это случилось со мной, теперь, когда вирус приблизился к ним, они поняли, что это очень опасная ситуация. Я обращаюсь ко всем, но особенно к ним, и говорю, что нет необходимости ждать, когда коронавирус постучит в вашу дверь, чтобы поверить и начать соблюдать правила. Вирус существует, он здесь, он рядом с вами, он опасен, и вы должны защитить себя и окружающих

Я был очень осторожен. В целом я очень дисциплинированный человек. Однако у всех есть ежедневные проблемы. Это случилось со мной, и мне пришлось столкнуться с этим. Впервые беспокоился о том, чтобы никого не поразил вирус, хотя вы в основном не можете знать, как, когда и кто может передать его вам, - передает слова Итудиса Eurohoops.

Напомним, что 13 августа тест Итудиса на коронавирус дал положительный результат, и он проходил лечение в течение последующих двух недель, пока не заявил о своем выздоровлении 20 августа.

источник: Eurohoops.net
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Финал фаворитов. За титул Лиги чемпионов будут бороться ПСЖ и «Бавария»KIA K5 (2020) цены и комплектации для Российского рынка.Черчесов сходил на футбол с Хабибом НурмагомедовымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаМедсестры массово разделись в знак протеста
Димитрис Итудис: Не стоит ждать, когда коронавирус постучит в дверь, чтобы начать соблюдать правила
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выздоровления рассказал о своей борьбе с коронавирусом.
22.08.2020 16:56
Баскетбол
«Юта» обыграла «Денвер» с разницей в 37 очков и вышла вперед в серии
Четвертый матч состоится 23 августа.
22.08.2020 01:44
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Чемпион НБА «Торонто» в третий раз обыграл «Бруклин» в первом раунде плей-офф
Четвертый матч серии состоится 23 августа.
21.08.2020 23:09
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Хьюстон» во второй раз одержал победу над «Оклахома-Сити» в первом раунде плей-офф
Третья встреча состоится 22 августа.
21.08.2020 01:16
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Майами» во второй раз обыграл «Индиану» в первом раунде плей-офф НБА
Команда из Флориды ведет в серии 2-0.
20.08.2020 22:45
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Димитрис Итудис: Я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни
Специалист проходил лечение от коронавируса в Афинах.
20.08.2020 18:32
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Кириленко: Проблем в нашем баскетболе много, но РФБ работает, шаг за шагом
В четверг состоялись выборы главы РФБ.
20.08.2020 15:10
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Кириленко переизбран на пост президента РФБ
Кириленко переизбран на пост президента РФБ
Выборы прошли в четверг.
20.08.2020 14:38
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
«Юта» сравняла счет в серии против «Денвера»
В НБА продолжается первый раунд плей-офф.
20.08.2020 01:43
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Действующий чемпион НБА «Торонто» выиграл второй матч в серии против «Бруклина»
Третья игра состоится 21 августа.
19.08.2020 23:25
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика