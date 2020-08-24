В Лос-Анджелесе может появиться бульвар Кобе Брайанта

Телекомпания CBS сообщает, что городской совет Лос-Анджелеса внес предложение о переименовании части улицы Фигероа-стрит в центре города в бульвар Кобе Брайанта.

Указанный участок Фигероа-стрит длиной в пять километров проходит рядом с ареной «Стейпл-центр», где «Лейкерс» проводят домашние матчи.

С 2016 года в Лос-Анджелесе 24 августа празднуют день Кобе Брайанта. Эту дату выбрали, поскольку 5-кратный чемпион НБА выступал за «Лейкерс» под 24-м и восьмым номерами.

26 января 41-летний Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших была 13-летняя дочь легенды баскетбола Джанна Брайант.

Кобе всю свою профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. Американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.