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24 августа 23:02
автор: Виктор Шарафудинов

В Лос-Анджелесе может появиться бульвар Кобе Брайанта

Городской совет рассматривает возможность переименовать участок улицы радом с ареной «Стейплс-центр» в честь легендарного баскетболиста «Лейкерс».

Телекомпания CBS сообщает, что городской совет Лос-Анджелеса внес предложение о переименовании части улицы Фигероа-стрит в центре города в бульвар Кобе Брайанта.

Указанный участок Фигероа-стрит длиной в пять километров проходит рядом с ареной «Стейпл-центр», где «Лейкерс» проводят домашние матчи.

С 2016 года в Лос-Анджелесе 24 августа празднуют день Кобе Брайанта. Эту дату выбрали, поскольку 5-кратный чемпион НБА выступал за «Лейкерс» под 24-м и восьмым номерами.

26 января 41-летний Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших была 13-летняя дочь легенды баскетбола Джанна Брайант.

Кобе всю свою профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. Американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

источник: CBS
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В Лос-Анджелесе может появиться бульвар Кобе Брайанта
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