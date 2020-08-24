«Милуоки» в третий раз обыграл «Орландо» в первом раунде плей-офф НБА

Четвертая игра серии первого раунда плей-офф НБА «Орландо» – «Милуоки» завершилась со счетом 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37).

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Милуоки».

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо. Грек нигерийского происхождения отметился дабл-даблом, набрав 31 очко и сделав 15 подборов. У его товарища по команде Криса Миддлтона 21 очко и 10 подборов.

В составе «Мэджик» черногорский центровой Никола Вучевич тоже сделал дабл-дабл: 31 очко и 11 подборов.