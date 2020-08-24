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24 августа 23:07
автор: Виктор Шарафудинов

«Милуоки» в третий раз обыграл «Орландо» в первом раунде плей-офф НБА

Пятый матч серии состоится 26 августа.

Четвертая игра серии первого раунда плей-офф НБА «Орландо» – «Милуоки» завершилась со счетом 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37).

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Милуоки».

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо. Грек нигерийского происхождения отметился дабл-даблом, набрав 31 очко и сделав 15 подборов. У его товарища по команде Криса Миддлтона 21 очко и 10 подборов.

В составе «Мэджик» черногорский центровой Никола Вучевич тоже сделал дабл-дабл: 31 очко и 11 подборов.

источник: «Советский спорт»
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