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25 августа 00:33
автор: Виктор Шарафудинов

Форвард «Милуоки» Адетокунбо установил рекорд плей-офф НБА

Яннис в серии против «Орландо» демонстрирует уникальную результативность.

Официальный сайт НБА сообщает, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который в каждом из четырех первых матчей плей-офф набирал не менее 25 очков, делая не менее десяти подборов и пяти результативных передач.

Вот как выглядит статистика Адетокунбо по очкам, подбором и передачам в серии плей-офф первого раунда против «Орландо»: 31-15-8, 35-11-7, 28-20-5, 31-17-7.

«Милуоки» ведет в серии со счетом 3-1.

Пятый матч противостояния состоится 26 августа.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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