Форвард «Милуоки» Адетокунбо установил рекорд плей-офф НБА

Официальный сайт НБА сообщает, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который в каждом из четырех первых матчей плей-офф набирал не менее 25 очков, делая не менее десяти подборов и пяти результативных передач.

Вот как выглядит статистика Адетокунбо по очкам, подбором и передачам в серии плей-офф первого раунда против «Орландо»: 31-15-8, 35-11-7, 28-20-5, 31-17-7.

«Милуоки» ведет в серии со счетом 3-1.

Пятый матч противостояния состоится 26 августа.