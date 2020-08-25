«Оклахома-Сити» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии

Четвертый матч серии первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити» – «Хьюстон» завершился со счетом 117:114 (35:37, 25:23, 32:33, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник проигравшей команды Джеймс Харден, на счету которого 32 очка и 15 результативных передач. Вдобавок у «Хьюстона» дабл-дабл сделал еще и Пи Джей Такер (11 очков и 11 подборов).

В составе «Оклахома-Сити» Деннис Шродер набрал 30 очков, а у Шея Гилджеса-Александера 18 очков и 12 подборов.

Счет в серии 2-2. Пятый матч состоится 26 августа.