«Милуоки» бойкотирует пятый матч серии против «Орландо» из-за полицейского насилия в Висконсине

Баскетболисты «Милуоки Бакс» приняли решение бойкотировать пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Орландо Мэджик».

Встреча не началась в запланированное время. Игроки обеих команд не появились на площадке.

Телеканал ESPN сообщает, что решение было принято в знак протеста против инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье 23 августа в городе Кеноша (штат Висконсин).

Полицейские применили электрошокер и выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Генеральная прокуратура Висконсина проводит расследование.