«Лос-Анджелес Клипперс» в четвертый раз обыграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА

Шестой матч серии плей-офф первого раунда НБА «Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» завершился со счетом 97:111 (34:29, 17:28, 23:28, 23:26). Команда из Лос-Анжелеса выиграла серию 4-2.
Форвард «Клипперс» Кавай Леонард отметился дабл-даблом, набрав 33 очка и сделав 14 подборов. У центрового Ивицы Зубаца 15 очков и 11 подборов.
В активе разыгрывающего защитника «Далласа» Луки Дончича 38 очков.
В полуфинале Западной конференции «Клипперс» сыграет с победителем противостояния «Юты» и «Денвера». После пяти матчей «Юта» ведет в серии 3-2. Шестая встреча состоится сегодня ночью и начнется в 3:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»