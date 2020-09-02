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02 сентября 11:57
автор: Виктор Шарафудинов

Евролига разослала клубам черновик медицинского протокола

Новый сезон должен стартовать 1 октября.

Израильское издание Walla опубликовало черновик медицинского протокола, который разослало руководство Евролиги 18 клубам.

Новый сезон в Евролиге должен стартовать 1 октября. В регулярном чемпионате примут участие те же 18 команд, которые играли в прошлом сезоне, который не был завершен из-за пандемии коронавируса. Россию в турнире представят ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Каждая команда должна проводить тесты всех игроков и членов тренерского штаба раз в неделю, за 3 дня до каждой игры.

В странах с высоким уровнем заболеваемости тесты будут делать два раза в неделю (в том числе обязательно накануне матча).

Если какой-либо игрок сдаст положительный тест, то вся команда не должна уходить на изоляцию. Всех остальных просто протестируют на следующий день и еще раз через три с половиной дня. Если результаты будут отрицательными, можно будет играть.

Игрок, который сдает положительный тест, уходит на двухнедельный карантин и сможет вернуться на паркет только после сдачи двух отрицательных тестов.

Каждая команда должна будет назначить специального менеджера по коронавирусу (coronavirus manager) в ближайшие две недели.

Каждый клуб будет сам определять количество болельщиков, которые смогут посещать матчи, ориентируясь на правила, которые действуют в конкретной стране.

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Евролига разослала клубам черновик медицинского протокола
Новый сезон должен стартовать 1 октября.
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