Евролига разослала клубам черновик медицинского протокола

Израильское издание Walla опубликовало черновик медицинского протокола, который разослало руководство Евролиги 18 клубам.

Новый сезон в Евролиге должен стартовать 1 октября. В регулярном чемпионате примут участие те же 18 команд, которые играли в прошлом сезоне, который не был завершен из-за пандемии коронавируса. Россию в турнире представят ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Каждая команда должна проводить тесты всех игроков и членов тренерского штаба раз в неделю, за 3 дня до каждой игры.

В странах с высоким уровнем заболеваемости тесты будут делать два раза в неделю (в том числе обязательно накануне матча).

Если какой-либо игрок сдаст положительный тест, то вся команда не должна уходить на изоляцию. Всех остальных просто протестируют на следующий день и еще раз через три с половиной дня. Если результаты будут отрицательными, можно будет играть.