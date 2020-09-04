Морант из «Мемфиса» признан лучшим новичком сезона в НБА

Джа Морант из «Мемфис Гриззлис» был признан лучшим новичком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

По итогам голосования журналистов 21-летний американский разыгрывающий защитник набрал 498 очков. Второе место занял защитник «Майами Хит» Кендрик Нанн (204), а третье – форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон (140).

В своем дебютном сезоне Морант сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 17,8 очков, а также делая 3,9 подбора и 7,3 результативных передачи за игру.

«Мемфис» занял девятое место в Западной конференции, а дополнительном матче за право сыграть в плей-офф уступил «Портленду» со счетом 122:126.