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07 сентября 01:31
автор: Виктор Шарафудинов

«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами», одержав первую победу в серии после трех поражений

Пятый матч состоится 8 сентября.

Во втором раунде плей-офф НБА пятый матч серии «Майами Хит» – «Милуоки Бакс» завершился со счетом 115:118 по итогам овертайма (31:22, 17:28, 40:35, 19:22, 8:11).

Эта победа помогла «Милуоки» избежать вылета. Счет в серии 3-1 в пользу «Майами».

Форвард «Бакс» Крис Миддлтон набрал 36 очков, а атакующий защитник Эрик Бледсо сделал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов).

В составе «Майами» самым результативным стал центровой Бэм Адебайо (26 очков, 12 подборов и восемь результативных передач).

источник: «Советский спорт»
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«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами», одержав первую победу в серии после трех поражений
Пятый матч состоится 8 сентября.
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