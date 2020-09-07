«Милуоки» в овертайме обыграл «Майами», одержав первую победу в серии после трех поражений

Во втором раунде плей-офф НБА пятый матч серии «Майами Хит» – «Милуоки Бакс» завершился со счетом 115:118 по итогам овертайма (31:22, 17:28, 40:35, 19:22, 8:11).
Эта победа помогла «Милуоки» избежать вылета. Счет в серии 3-1 в пользу «Майами».
Форвард «Бакс» Крис Миддлтон набрал 36 очков, а атакующий защитник Эрик Бледсо сделал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов).
В составе «Майами» самым результативным стал центровой Бэм Адебайо (26 очков, 12 подборов и восемь результативных передач).
источник: «Советский спорт»