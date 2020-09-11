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11 сентября 06:09
автор: Виктор Шарафудинов

«Лейкерс» в третий раз победили «Хьюстон» в полуфинале Западной конференции

Пятый матч серии состоится в ночь с 12 на 13 сентября.

Четвертая игра серии второго раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Хьюстон Рокетс» завершилась со счетом 110:100 (26:22, 31:19, 29:29, 24:30). Счет в серии 3-1 в пользу «Лейкерс».

Лидеры команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис и Леброн Джейсма сделали дабл-даблы. У Дэвиса 29 очков и 12 подборов, а у Джеймса – 16 очков, 15 подборов, а также девять результативных передач. Раджон Рондо, начавший матч в запасе, добавил 11 очков и десять подборов.

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков. В активе Джеймса Хардена 21 очко и десять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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