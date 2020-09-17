«Нижний Новгород» вылетел из Лиги чемпионов ФИБА, уступив в серии «Дижону»

Самыми результативными в составе нижегородцев стали Артем Комолов (18 очков) и Антон Астапкович (13 очков). У соперника лучшие по данному показателю – Дэвид Холстон и Александр Шассан, набравшие по 20 очков.

Напомним, что в первой встрече «Дижон» был сильнее российской команды 88:73. А вторая игра завершилась победой «Нижнего Новгорода» – 88:79.

Таким образом, подопечные Зорана Лукича уступили в серии до двух побед (1-2) и не смогли попасть в «Финал восьми», который состоится в Афинах с 30 сентября по 4 октября.