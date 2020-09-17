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17 сентября 01:45
автор: Владислав Корегин

«Нижний Новгород» вылетел из Лиги чемпионов ФИБА, уступив в серии «Дижону»

Третий матч 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА между «Дижоном» и «Нижним Новгородом» завершился победой французов со счетом 75:67 (20:20, 15:12, 19:23, 21:12).

Самыми результативными в составе нижегородцев стали Артем Комолов (18 очков) и Антон Астапкович (13 очков). У соперника лучшие по данному показателю – Дэвид Холстон и Александр Шассан, набравшие по 20 очков.

Напомним, что в первой встрече «Дижон» был сильнее российской команды 88:73. А вторая игра завершилась победой «Нижнего Новгорода» – 88:79.

Таким образом, подопечные Зорана Лукича уступили в серии до двух побед (1-2) и не смогли попасть в «Финал восьми», который состоится в Афинах с 30 сентября по 4 октября.

источник: «Советский спорт»
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«Нижний Новгород» вылетел из Лиги чемпионов ФИБА, уступив в серии «Дижону»
Третий матч 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА между «Дижоном» и «Нижним Новгородом» завершился победой французов со счетом 75:67 (20:20, 15:12, 19:23, 21:12).
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