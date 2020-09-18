Опубликован медицинский протокол проведения матчей Евролиги и Еврокубка

Каждая игра может быть перенесена максимум трижды. После этого будет засчитано техническое поражение команде из той страны, ограничения властей которой не позволяют провести встречу. При этом частое повторение технических поражений не повлечет за собой дисквалификацию из турнира.

Матчи, которые будут по тем или иным причинам перенесены на более поздние числа, могут быть также перенесены в другую страну, если это понадобится.

Ключевые пункты были опубликованы в телеграм-канале «Перехват»:

В составлении регламента приняли участие врачи 42 клубов, члены профсоюза, тренеры, европейские лиги и УЛЕБ.

Официальный сайт Евролиги опубликовал протокол проведения матчей Евролиги и Еврокубка сезона-2020/21 в условиях пандемии коронавируса.

Если в какой-то стране ограничения будут позволять провести встречу, а клуб все равно откажется играть, то в первом случае он получит 0:20, а во втором будет дисквалифицирован.

Регулярный чемпионат Евролиги должен быть завершены до 13 апреля, а плей-офф — до 5 мая.

Первый раунд Еврокубка должен быть завершен до 22 декабря, матчи топ-16 – до 23 февраля.

Если сезон не будет завершен, промежуточная таблица может быть принята как итоговая.

Напомним, что в прошлом сезоне Евролига и Еврокубок были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.

Первые матчи регулярного чемпионата Евролиги запланированы на 1 октября.

Розыгрыш Еврокубка, в котором примут участие УНИКС и «Локомотив-Кубань, начнется 29 сентября.