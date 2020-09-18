Опубликован медицинский протокол проведения матчей Евролиги и Еврокубка

Официальный сайт Евролиги опубликовал протокол проведения матчей Евролиги и Еврокубка сезона-2020/21 в условиях пандемии коронавируса.
В составлении регламента приняли участие врачи 42 клубов, члены профсоюза, тренеры, европейские лиги и УЛЕБ.
Ключевые пункты были опубликованы в телеграм-канале «Перехват»:
Матчи, которые будут по тем или иным причинам перенесены на более поздние числа, могут быть также перенесены в другую страну, если это понадобится.
Каждая игра может быть перенесена максимум трижды. После этого будет засчитано техническое поражение команде из той страны, ограничения властей которой не позволяют провести встречу. При этом частое повторение технических поражений не повлечет за собой дисквалификацию из турнира.