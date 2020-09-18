Римас Куртинайтис: Восстановление Мозгова займет от четырех до шести месяцев

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о том, когда центровой сборной России Тимофей Мозгов сможет вновь вернуться на площадку.

«Он два года не играл, в том году Тимофей практически восстановился и сыграл бы с мюнхенской «Баварией», но не хватило трех дней, сезон прервался, – сообщил Куртинайтис в интервью ТАСС. – Мозгов почти был в строю, но летом опять сделал операцию. Не знаю, что привело его к этому, может, сам чувствует, что необходимо было. Сейчас врачи говорят, что восстановление Мозгова займет от четырех до шести месяцев. Пока он занимается индивидуально, укрепляет мышцы и связки, мы же ждем его возвращения».

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Мозгов в июле прошлого года подписал контракт с «Химками» после расставания с «Орландо Мэджик», командой, за которую россиянин не сыграл ни одной встречи.