Адетокумбо во второй раз подряд признали самым ценным игроком НБА

Официальный сайт НБА сообщает, что 25-летний Яннис Адетокумбо во второй раз кряду получит награду самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Другими претендентами были форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.
Греческого баскетболиста уже признавали MVP в прошлом году. Адетокумбо стал 11-м игроком в истории, которому удалось подобное.
В регулярном чемпионат-2019/20 Яннис в среднем набирал 29,5 очка, делал 13,6 подборов и 5,6 результативных передачи.
В плей-офф «Милуоки» вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Майами» (1-4).