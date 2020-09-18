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18 сентября 21:39
автор: Виктор Шарафудинов

Адетокумбо во второй раз подряд признали самым ценным игроком НБА

Форвард сборной Греции выступает за «Милуоки Бакс».

Официальный сайт НБА сообщает, что 25-летний Яннис Адетокумбо во второй раз кряду получит награду самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Другими претендентами были форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

Греческого баскетболиста уже признавали MVP в прошлом году. Адетокумбо стал 11-м игроком в истории, которому удалось подобное.

В регулярном чемпионат-2019/20 Яннис в среднем набирал 29,5 очка, делал 13,6 подборов и 5,6 результативных передачи.

В плей-офф «Милуоки» вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Майами» (1-4).

источник: NBA
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