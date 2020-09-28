«Химки» обыграли в Красноярске «Енисей», одержав первую победу в сезоне

В Единой лиге ВТБ «Енисей» на своей площадке проиграл «Химкам» со счетом 77:92 (23:20, 20:23, 15:25, 19:24).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард гостей Джордан Мики, набравший 24 очка.

У «Енисея» 22 очка на счету атакующего защитника Михаила Кулагина, а американский центровой Доминик Хог сделал дабл-дабл (10 очков и 13 подборов).

Для красноярской команды сегодняшний матч был первым в сезоне.

«Химки» провели уже третью встречу. Ранее команда Римаса Куртинайтиса уступила дома «Зениту» (67:79) и проиграла на выезде «Нижнему Новгороду» (85:96).