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28 сентября 17:39
автор: Виктор Шарафудинов

«Химки» обыграли в Красноярске «Енисей», одержав первую победу в сезоне

Подмосковная команда начала регулярный чемпионат с двух поражений.

В Единой лиге ВТБ «Енисей» на своей площадке проиграл «Химкам» со счетом 77:92 (23:20, 20:23, 15:25, 19:24).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард гостей Джордан Мики, набравший 24 очка.

У «Енисея» 22 очка на счету атакующего защитника Михаила Кулагина, а американский центровой Доминик Хог сделал дабл-дабл (10 очков и 13 подборов).

Для красноярской команды сегодняшний матч был первым в сезоне.

«Химки» провели уже третью встречу. Ранее команда Римаса Куртинайтиса уступила дома «Зениту» (67:79) и проиграла на выезде «Нижнему Новгороду» (85:96).

1 октября «Енисей» примет «Цмоки-Минск», а «Химки» 5 октября сыграют на выезде с таллиннским «Калевом».

источник: «Советский спорт»
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