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30 сентября 22:01
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив-Кубань» стартовал в Еврокубке с победы над «Антверпеном»

Краснодарская команда выступает в группе C.

Матч первого тура первой групповой стадии Еврокубка «Локомотив-Кубань» – «Антверпен Джайантс» завершился с результатом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).

Атакующий защитник российского клуба Джорадн Кроуфорд набрал 21 очко.

Кеннет Смит из «Антверпена» отметился дабл-даблом (15 очков и 10 результативных передач).

Команды выступают в группе C. Во второй раунд выйдут четыре лучших клуба.

6 октября «Антверпен» примет «Андорру», а «Локомотив-Кубань» 7 октября сыграет в Италии с командой «Виртус Болонья».

источник: «Советский спорт»
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«Локомотив-Кубань» стартовал в Еврокубке с победы над «Антверпеном»
Краснодарская команда выступает в группе C.
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