«Локомотив-Кубань» стартовал в Еврокубке с победы над «Антверпеном»

Матч первого тура первой групповой стадии Еврокубка «Локомотив-Кубань» – «Антверпен Джайантс» завершился с результатом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).
Атакующий защитник российского клуба Джорадн Кроуфорд набрал 21 очко.
Кеннет Смит из «Антверпена» отметился дабл-даблом (15 очков и 10 результативных передач).
Команды выступают в группе C. Во второй раунд выйдут четыре лучших клуба.
6 октября «Антверпен» примет «Андорру», а «Локомотив-Кубань» 7 октября сыграет в Италии с командой «Виртус Болонья».