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01 октября 01:45
автор: Виктор Шарафудинов

Димитрис Итудис: Готовимся к сражению с «Барселоной». ЦСКА необходимо реабилитироваться

Матч первого тура Евролиги состоится в Испании 1 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий накануне старта армейцев в новом сезоне Евролиги.

«Нам необходимо реабилитироваться в плане качества игры, – цитирует слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – В нашем последнем матче Лиги ВТБ против «Пармы» мы здорово выглядели на протяжении примерно 32 минут. Но в последние шесть минут этого уже не было, а заключительные три минуты были просто ужасны. Так что необходима стабильность. «Барселона» – по-настоящему хорошая команда, они играют дома, они по-настоящему мотивированы, так что готовимся к сражению».

26 сентября ЦСКА проиграл «Парме» на своей площадке 95:97 в матче Единой лиги ВТБ.

источник: БК ЦСКА
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Димитрис Итудис: Готовимся к сражению с «Барселоной». ЦСКА необходимо реабилитироваться
Матч первого тура Евролиги состоится в Испании 1 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
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