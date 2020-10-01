Димитрис Итудис: Готовимся к сражению с «Барселоной». ЦСКА необходимо реабилитироваться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий накануне старта армейцев в новом сезоне Евролиги.

«Нам необходимо реабилитироваться в плане качества игры, – цитирует слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – В нашем последнем матче Лиги ВТБ против «Пармы» мы здорово выглядели на протяжении примерно 32 минут. Но в последние шесть минут этого уже не было, а заключительные три минуты были просто ужасны. Так что необходима стабильность. «Барселона» – по-настоящему хорошая команда, они играют дома, они по-настоящему мотивированы, так что готовимся к сражению».

26 сентября ЦСКА проиграл «Парме» на своей площадке 95:97 в матче Единой лиги ВТБ.