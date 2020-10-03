Три баскетболиста основной команды ЦСКА заразились коронавирусом

«Вчерашние первичные тесты на наличие вируса SARS-CoV-2 сделанные специалистами GMS Clinic, выявили три условно-положительных результата среди игроков основной команды. По установленной законом процедуре пробы переданы на дополнительное исследование и проверку, а пока от команды изолированы Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.

Еще более серьезная ситуация в молодежной команде. Условно-положительный результат дали тесты семи игроков, один уже подтвержден. Это вынудило ЦСКА-2 сегодня отказаться от поездки на матч 1/16 финала Кубка России в Чебоксары. Есть случаи заболевания и среди клубных работников.

Отметим, что регламенты Евролиги и Единой лиги ВТБ, согласованные с Роспотребнадзором, обязуют команды принимать участие в соревнованиях, используя баскетболистов, тесты которых не выявили наличия вируса. В то же время наш клуб в ближайшее время не будет использовать в тренировках и матчах ребят из молодежного проекта, поскольку «молодежка» является контактной группой для большего количества заболевших, и вызовы оттуда в «основу» увеличивают риск распространения инфекции. Все три армейские команды в настоящее время работают полностью изолированно друг от друга», - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА, опубликованном на официальном сайте московской команды.